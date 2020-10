Antonio Ricci ricoverato ad Albenga: il papà di ‘Striscia la notizia’ positivo al Covid (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci ricoverato all’ospedale di Albenga. Il papà di Striscia la notizia è positivo al Covid. A dare la notizia “Il Secolo XIX”, che sottolinea che si tratta di una misura precauzionale, suggerita da medici e dai familiari stessi del volto noto, che raggiunti dall’Ansa hanno detto: «Abbiamo piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura». L’autore televisivo, molto amato dal grande pubblico, ha compiuto 70 anni lo scorso 26 giugno. leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l’annuncio in lacrime: lo è anche Valentino Rossi Antonio Ricci ricoverato ad Albenga: ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 ottobre 2020)all’ospedale di. Il papà di Striscia la notizia èal. A dare la notizia “Il Secolo XIX”, che sottolinea che si tratta di una misura precauzionale, suggerita da medici e dai familiari stessi del volto noto, che raggiunti dall’Ansa hanno detto: «Abbiamo piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura». L’autore televisivo, molto amato dal grande pubblico, ha compiuto 70 anni lo scorso 26 giugno. leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l’annuncio in lacrime: lo è anche Valentino Rossiad: ...

