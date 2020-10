Antonio Ricci positivo al coronavirus | il “papà” di Striscia la Notizia ricoverato in ospedale ad Albenga

(Di domenica 18 ottobre 2020)al, il “papà” dilainadal. Il papà dilasarebbe statonell’di, città in cui è nato, dopo aver manifestato i sintomi della malattia. Laera cominciata a circolare nel pomeriggio poi nella serata di ieri è arrivata la certezza. Non si conoscono però le sue condizioni di salute. La conferma della malattia di, che ha da ...

Corriere : Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albenga - HuffPostItalia : Antonio Ricci, papà di 'Striscia', ricoverato ad Albenga per Covid - SkyTG24 : #AntonioRicci positivo al #coronavirus e ricoverato in ospedale ad Albenga - woland1964 : Covid: Antonio Ricci, 'papà di Striscia la Notizia', ricoverato ad Albenga - Cronaca - ANSA - LiaColombo1 : Antonio Ricci positivo al #COVID19. Ricovero precauzionale al Santa Maria di Misericordia. -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Ricci

[[smiling:136342]] (Savona) - Anche l'autore televisivo Antonio Ricci, creatore di 'Striscia la Notizia', è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato in via precauzionale all'ospedale di Alben ...Antonio Ricci ricoverato per il Covid in ospedale ad Albenga. Il papà del programma Mediaset «Striscia la Notizia», che ha appena compiuto 70 anni, è ...