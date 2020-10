Antonio Ricci positivo al Coronavirus: il padre di Striscia la notizia ricoverato in via precauzionale ad Albenga (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato in via precauzionale all’ospedale di Albenga, in provincia di Savona. Come riporta il Secolo XIX e l’edizione savonese della Stampa, il padre di Striscia la notizia, 70 anni, si trova da ieri nell’ospedale della città in cui è nato, dopo aver concordato il ricovero con medici e famigliari, in attesa di una pronta guarigione. Nessuno stop previsto intanto per il tg satirico, che proprio Ricci ha rilanciato lo scorso 28 settembre con il nuovo slogan: «La voce dell’insofferenza». Quella insofferenza che secondo il creatore di Striscia vivono gli italiani ogni ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020)è risultatoaled èin viaall’ospedale di, in provincia di Savona. Come riporta il Secolo XIX e l’edizione savonese della Stampa, ildila, 70 anni, si trova da ieri nell’ospedale della città in cui è nato, dopo aver concordato il ricovero con medici e famigliari, in attesa di una pronta guarigione. Nessuno stop previsto intanto per il tg satirico, che proprioha rilanciato lo scorso 28 settembre con il nuovo slogan: «La voce dell’insofferenza». Quella insofferenza che secondo il creatore divivono gli italiani ogni ...

Corriere : Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albenga - HuffPostItalia : Antonio Ricci, papà di 'Striscia', ricoverato ad Albenga per Covid - Agenzia_Ansa : #Covid, Antonio Ricci ricoverato ad Albenga in via precauzionale #ANSA - infoitcultura : Antonio Ricci positivo al Coronavirus: il padre di Striscia la notizia ricoverato in via precauzionale ad Albenga - infoitcultura : Antonio Ricci ricoverato all’ospedale di Albenga, è positivo al covid-19 -