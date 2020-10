Antonio Ricci ha il Covid: il papà di Striscia la notizia ricoverato in ospedale (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci, 70 anni, è positivo al Coronavirus. A dare l’annuncio Il Secolo XIX, che ha avuto conferma da alcuni parenti dell’autore televisivo. Il creatore di Striscia la notizia, dopo un confronto con i suoi medici è stato ricoverato all’ospedale di Albenga. Qui, in Liguria, Ricci è nato e cresciuto. La notizia era cominciata a circolare nel … L'articolo Antonio Ricci ha il Covid: il papà di Striscia la notizia ricoverato in ospedale proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 18 ottobre 2020), 70 anni, è positivo al Coronavirus. A dare l’annuncio Il Secolo XIX, che ha avuto conferma da alcuni parenti dell’autore televisivo. Il creatore dila, dopo un confronto con i suoi medici è statoall’di Albenga. Qui, in Liguria,è nato e cresciuto. Laera cominciata a circolare nel … L'articoloha il: il papà dilainproviene da Gossip e Tv.

RaiNews : #Coronavirus. Ricoverato il creatore del programma Mediaset 'Striscia la Notizia', Antonio Ricci - Forzajuvesempr5 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, Antonio Ricci ricoverato ad Albenga in via precauzionale #ANSA - malinca73 : RT @HuffPostItalia: Antonio Ricci, papà di 'Striscia', ricoverato ad Albenga per Covid - avatar1dory : RT @Corriere: Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albe... - Stefano173456 : Ultim'ora Anche Antonio Ricci ricoverato per Covid19 È una cosa seria, il Covid19, anche per chi sa farci ridere… -