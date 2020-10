Antonio Ricci è in ospedale, ecco le sue condizioni: paura per il papà di Striscia (Di domenica 18 ottobre 2020) Anche Striscia la notizia è stata travolta dal Covid19. Antonio Ricci è risultato positivo al virus e adesso si trova in ospedale. Antonio Ricci (fonte Instagram @Striscialanotizia)Sta facendo il giro del web la notizia riguardante il fatto che anche l’ideatore di Striscia la notizia, Antonio Ricci è positivo al Coronavirus. Ricci si va ad unire alla lunga lista di vip che sono positivi in questo momento al Covid19. Tra i più noti ci sono Valentino Rossi e Federica Pellegrini, che alla scoperta della positività ha fatto una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui pingendo era incredula del risultato del test, dal momento che tra qualche ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020) Anchela notizia è stata travolta dal Covid19.è risultato positivo al virus e adesso si trova in(fonte Instagram @lanotizia)Sta facendo il giro del web la notizia riguardante il fatto che anche l’ideatore dila notizia,è positivo al Coronavirus.si va ad unire alla lunga lista di vip che sono positivi in questo momento al Covid19. Tra i più noti ci sono Valentino Rossi e Federica Pellegrini, che alla scoperta della positività ha fatto una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui pingendo era incredula del risultato del test, dal momento che tra qualche ...

SkyTG24 : #AntonioRicci positivo al #coronavirus e ricoverato in ospedale ad Albenga - Corriere : Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albe... - telecitynews24 : ??ANTONIO RICCI POSITIVO AL COVID-19?? Ricoverato in via precauzionale all'ospedale di Albenga.?? #antonioricci… - arual812 : RT @SkyTG24: #AntonioRicci positivo al #coronavirus e ricoverato in ospedale ad Albenga - Miki_2313 : RT @Corriere: Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albe... -