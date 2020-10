Antonella Mosetti Instagram | selfie in bagno da capogiro | «Che donna strepitosa!»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) La showgirl di Non è la Rai ed ex concorrente del Grande Fratello Vip,, con i suoi post mozzafiato sucontinua a fare strage di cuori. Impossibile per i suoi oltre 658 mila followers ignorare la sua innata femminilità. Poche ore fa ha pubblicato una suo, realizzato direttamente daldi casa, che ha fatto girare la testa a tutti i suoi numerosi ammiratori. Il suo look provocante ha messo in bella mostra le sue “grazie” esplosive, lasciando pochissimo spazio alla fantasia. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. Leggi anche –>, video del backstage fa sfracelli: “Una ...