Antonella Clerici, chi è l’ex marito Sergio Cossa: perché durò solo 3 anni (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonella Clerici è sempre stata riservata sulla sua vita privata. Prima di incontrare il compagno attuale, Vittorio Garrone, è stata sposata due volte. Sergio Cossa è stato il secondo marito della famosa conduttrice televisiva. L’uomo è un produttore musicale, ma anche un esperto di cucina. Grazie alle sue doti culinarie e un risotto agli asparagi … L'articolo Antonella Clerici, chi è l’ex marito Sergio Cossa: perché durò solo 3 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 ottobre 2020)è sempre stata riservata sulla sua vita privata. Prima di incontrare il compagno attuale, Vittorio Garrone, è stata sposata due volte.è stato il secondodella famosa conduttrice televisiva. L’uomo è un produttore musicale, ma anche un esperto di cucina. Grazie alle sue doti culinarie e un risotto agli asparagi … L'articolo, chi è l’ex: perché duròè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN, È QUI LA FESTA PER MARA! CARLO CONTI INTERVISTA LA SIGNORA DELLA DOMENICA - marcoluci1 : #BOOM !!! DOMENICA IN, È QUI LA FESTA PER MARA! CARLO CONTI INTERVISTA LA SIGNORA DELLA DOMENICA - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN, È QUI LA FESTA PER MARA! CARLO CONTI INTERVISTA LA SIGNORA DELLA DOMENICA - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A Domenica In, su Rai1, Antonella Clerici e la virologa Ilaria Capua – Una sorpresa per il compleanno d… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A Domenica In, su Rai1, Antonella Clerici e la virologa Ilaria Capua – Una sorpresa per il compleanno d… -