Antonella Clerici a Domenica In mostra il bracciale che le ha regalato Vittorio Garrone (Foto) (Di domenica 18 ottobre 2020) Piadina, prosciutto crudo e squacquerone, è così che Antonella Clerici si collega dalla sua casa nel bosco con Domenica In e Mara Venier. Il cuore rosso che porta al collo ha qualche signficato? Nessuno, semplicemente le piace ma Antonella Clerici mostra il bracciale che le ha fatto fare Vittorio Garrone: "Ci sono una V, un cuore rosso, la A di Antonella, un quadrifoglio, il 12 di E' sempre mezzogiorno e la stella perché io sono la sua stella". Dopo l'amore la Clerici racconta del suo ritorno in tv, dell'emozione vissuta: "Tantissima perché quando torni nella tua casa dove sei stata tanto bene speri sempre di essere accolta dal ...

