Anticipazioni 'Uomini e Donne' del 18/10/20: scattano 3 baci, Gemma Galgani messa in crisi da Tina Cipollari decide di lasciare (per sempre?) il programma (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo quella di ieri, oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni tratte dal portale web IlVicolodelleNews.it: La puntata inizia con le solite lamentele di Gemma, ne ha sia per Tina che per Biagio per il quale spende anche delle lacrime essendo stata trattata in malo modo da lui. Scende Sabina che racconta la sorpresa fattale da Biagio, ovvero l'ha raggiunta a casa questa matTina e poi sono venuti insieme alla registrazione. Gemma delusa ancora una volta da Biagio si rimette seduta al suo posto. È il momento di Sophie e dell'esterna con Nino che la porta in studio dove ci sono tantissimi palloncini ed un plaid con cuscini, la rasserena e la consola riguardo a ciò che è accaduto nella puntata precedente ...

