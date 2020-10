Anticipazioni Una Vita puntata giovedì 22 ottobre 2020: il ritorno di Rosina (Di domenica 18 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre 2020 – Rosina non è partita: dopo la scoperta fatta dalla sarta, tutto il quartiere di Aacacias si mobilita alla ricerca del nipote di Susana. Il giovane Seler ha trascorso la notte sul fiume è tutto fa presagire che voglia farla finita, in quanto si dirige verso il l’acqua, ma un rumore improvvisamente lo ferma: dietro un cespuglio spunta inaspettatamente Rosina, la donna voleva partire, ma non ce l’ha fatta. La Rubio non ha potuto sopportare di chiudere davvero la storia con suo marito e così lo ha osservato da lontano, rivelando la sua presenza al momento giusto. Riassunto puntata Una Vita di ieri Mercoledì 21 ottobre 2020 – Dove si trova Liberto?: Susana trova il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 ottobre 2020) Giovedì 22non è partita: dopo la scoperta fatta dalla sarta, tutto il quartiere di Aacacias si mobilita alla ricerca del nipote di Susana. Il giovane Seler ha trascorso la notte sul fiume è tutto fa presagire che voglia farla finita, in quanto si dirige verso il l’acqua, ma un rumore improvvisamente lo ferma: dietro un cespuglio spunta inaspettatamente, la donna voleva partire, ma non ce l’ha fatta. La Rubio non ha potuto sopportare di chiudere davvero la storia con suo marito e così lo ha osservato da lontano, rivelando la sua presenza al momento giusto. RiassuntoUnadi ieri Mercoledì 21– Dove si trova Liberto?: Susana trova il ...

