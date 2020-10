Anticipazioni Una Vita martedì 20 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 18 ottobre 2020) Martedì 20– Il rifiuto di Marcia: Marcia rifiuta la proposta di Felipe circa la possibilità di rivelare a tutti lo stato della loro relazione. Il suo no categorico trae origine dai drammatici momenti vissuti nei quali ha dovuto subire i peggiori sorprusi a causa del colore della sua pelle. Per questa ragione confessa di non voler rivivere quello che ha già dovuto sopportare. L'articoloUnamartedì 20News Programmi Tv.