Anticipazioni Un Posto al sole martedì 20 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 18 ottobre 2020) Martedì 20– Clara sotto pressione: Clara non riesce più a vivere la sua quotidianità in maniera serena a causa degli altalenanti umori di Alberto, il quale finisce sempre per prendersela con lei. A ciò si aggiunge l’intenzione di Niko di avvicinarsi nuovamente a lei per poterle dare una spalla su cui piangere. L'articoloUnalmartedì 20News Programmi Tv.