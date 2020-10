Anticipazioni Il Segreto domenica 25 ottobre 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) domenica 25 ottobre 2020 – La vendetta di Eulalia: Eulalia dopo essersi assicurata di aver confinato Raimundo in un luogo da cui sarà possibile scappare, decide di far visita a Francisca per prendersi a suo modo cura di lei. Il suo piano sta andando a gonfie vele convinta di riuscire a vendicarsi per tutto il male subito dalla Montenegro e dal suo amato. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 18 ottobre 2020)25– La vendetta di Eulalia: Eulalia dopo essersi assicurata di aver confinato Raimundo in un luogo da cui sarà possibile scappare, decide di far visita a Francisca per prendersi a suo modo cura di lei. Il suo piano sta andando a gonfie vele convinta di riuscire a vendicarsi per tutto il male subito dalla Montenegro e dal suo amato. L'articolo News Programmi Tv.

