Anticipazioni ed ospiti Live – Non è la D’Urso 18 ottobre: si parlerà di Covid, 5 Sfere contro vip molto discussi (Di domenica 18 ottobre 2020) Anticipazioni ed ospiti Live – Non è la D’Urso 18 ottobre: chi vedremo stasera? Che argomenti si tratteranno? Scopritelo, leggendo questo articolo! Anticipazioni ed ospiti Live – Non è la D’Urso 18 ottobre: Covid in primo piano, Fabrizio Corona contagiato Anche la puntata di oggi di “Live – Non è la D’Urso” si aprirà con il tema Coronavirus, dopo l’inizio della seconda ondata (ricordiamo che il programma è stato uno di quelli che non sono stati sospesi e sono durati di più prima della pausa estiva, per fornire informazioni sulla pandemia). Dovrebbe esserci un focus sulle nuove dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sulle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 18 ottobre 2020)ed– Non è la D’Urso 18: chi vedremo stasera? Che argomenti si tratteranno? Scopritelo, leggendo questo articolo!ed– Non è la D’Urso 18in primo piano, Fabrizio Corona contagiato Anche la puntata di oggi di “– Non è la D’Urso” si aprirà con il tema Coronavirus, dopo l’inizio della seconda ondata (ricordiamo che il programma è stato uno di quelli che non sono stati sospesi e sono durati di più prima della pausa estiva, per fornire informazioni sulla pandemia). Dovrebbe esserci un focus sulle nuove dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sulle ...

zazoomblog : Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 18 ottobre 2020 - #D’Urso: #ospiti #anticipazioni… - Bettabetta59 : RT @nonelarena: #NonelArena Le anticipazioni sugli ospiti e i temi della puntata di oggi in onda dalle 20.35 su @La7tv con Massimo #Giletti… - InformazioneOg : #chetempochefa anticipazioni e ospiti di domenica #18ottobre #ospiti #televisione @InformazioneOg… - Notiziedi_it : Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, ospiti e anticipazioni di domenica 18 ottobre 2020 - CorriereUmbria : Mezz'ora in più oggi 18 ottobre in tv su Rai 3. Gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Le anticipazioni… -