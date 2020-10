Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli ospiti della puntata di “domenica In” del 18 ottobre 2020. Sesto appuntamento con la nuova stagione di “domenica In”. Anche questo pomeriggio Mara Venier accoglierà un nutrito parterre di ospiti nel suo salotto domenicale in onda su Raiuno, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizi”. Ecco, per voi, quali sono gli ospiti della puntata. Gli … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 ottobre 2020) Glidella puntata di “In” del 18. Sesto appuntamento con la nuova stagione di “In”. AncheMara Venier accoglierà un nutrito parterre dinel suo salottole in onda su Raiuno, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizi”. Ecco, per voi, quali sono glidella puntata. Gli … L'articolo NewNotizie.it.

IlContiAndrea : Il nuovo #dpcm verrà presentato dal premier Giuseppe #Conte domenica 18 ottobre durante una #conferenzastampa. Lo h… - ManuPalo67 : RT @luisaloffredo28: Il governo verso una nuova stretta. Speranza: 'Ristoro per le attività chiuse'. Chigi: 'Anticipazioni di queste ore so… - luisaloffredo28 : Il governo verso una nuova stretta. Speranza: 'Ristoro per le attività chiuse'. Chigi: 'Anticipazioni di queste ore… - CorriereCitta : Anticipazioni Domenica In puntata del 18 ottobre 2020: ecco gli ospiti in studio - SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento con la nuova stagione de “L’Allieva”, in onda domenica 18 ottobre alle 21.25 su Rai1. Anticipazi… -