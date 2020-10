Ancora rifiuti davanti alla fermata dell'Aspo vicino ai siti archeologici di Olbia (Di domenica 18 ottobre 2020) , Visited 29 times, 29 visits today, Notizie Simili: Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Presentato il programma della Lista civica Tempio… Shopping online: l'importanza ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 18 ottobre 2020) , Visited 29 times, 29 visits today, Notizie Simili: Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Presentato il programmaa Lista civica Tempio… Shopping online: l'importanza ...

TRIESTEALLNEWS : Noghere, incendio al deposito rifiuti. Ancora ignote le cause - - OmbraRomana : @virginiaraggi @mvbrambilla Sindaco incapace e crudele se facessi il tuo lavoro, se facessi raccogliere i rifiuti q… - too_hobbies : GRANDE @fabiocaninoreal che ha finalmente detto quello che andava detto da settimane. Grazie grazie grazie. Il fatt… - glibralato : 20 OTTOBRE 2013 Borgo Montello ancora e sempre rifiuti non trattati in discarica ennesima denuncia dopo cittadini,… - glibralato : 19.10.13 Radicali: “A Montello rifiuti non trattati” «Abbiamo documentazione che prova una situazione gravissima e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora rifiuti Ancora rifiuti a invadere Cerenova TerzoBinario.it Strade Pulite: raccolti microonde, lavandini e box doccia lungo la SP109

I volontari di Strade Pulite hanno raccolto trenta sacchi di rifiuti, microonde, lavandini, box doccia e latte con olio motore esausto lungo la SP109 ...

Messina, la guerra dei rifiuti

Così afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in un incontro con Danilo Lo Giudice, il presidente della Srr, Nicola Russo ed i sindaci di Giardini, Letojanni, Gaggi e Pagliara, per i quali ancor ...

I volontari di Strade Pulite hanno raccolto trenta sacchi di rifiuti, microonde, lavandini, box doccia e latte con olio motore esausto lungo la SP109 ...Così afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in un incontro con Danilo Lo Giudice, il presidente della Srr, Nicola Russo ed i sindaci di Giardini, Letojanni, Gaggi e Pagliara, per i quali ancor ...