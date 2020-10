Alluvione in Vietnam: enorme frana travolge caserme di militari, 10 soldati morti e 12 dispersi [FOTO] (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Vietnam sta affrontando la peggiore Alluvione degli ultimi anni in queste settimane: almeno 64 persone morte in inondazioni e smottamenti, riferisce l’autorita’ Vietnamita per la gestione dei disastri con preoccupazioni crescenti che il livello delle acque potrebbe salire ulteriormente. A causa delle forti piogge, un’enorme frana ha travolto alcune caserme di una stazione militare nella provincia di Quang Tri, al centro del Paese. Enormi sassi sono caduti sulle caserme e si ritiene che 22 soldati siano stati sepolti sotto il fango denso, riferisce il sito ufficiale del governo. Al momento sono stati recuperati 10 cadaveri, mentre 12 militari risultano dispersi. “Dalle 2 del mattino, ci ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilsta affrontando la peggioredegli ultimi anni in queste settimane: almeno 64 persone morte in inondazioni e smottamenti, riferisce l’autorita’ita per la gestione dei disastri con preoccupazioni crescenti che il livello delle acque potrebbe salire ulteriormente. A causa delle forti piogge, un’ha travolto alcunedi una stazione militare nella provincia di Quang Tri, al centro del Paese. Enormi sassi sono caduti sullee si ritiene che 22siano stati sepolti sotto il fango denso, riferisce il sito ufficiale del governo. Al momento sono stati recuperati 10 cadaveri, mentre 12risultano. “Dalle 2 del mattino, ci ...

