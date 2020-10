Leggi su dire

(Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA – “Una buona notizia arriva dallo Spallanzani, dove verranno sperimentati i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) e Covid-19. Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno. Siamo la regione con il maggior numero di casi testati per abitanti. È necessario che i medici di medicina generale in sicurezza visitino a domicilio i pazienti“. Lo afferma l’assessore alla Sanità del Lazio, Luca D’Amato. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Allo Spallanzani si sperimenta test per distinguere influenza e Coronavirus Coronavirus, i contagi superano quota 11mila. I decessi sono 69 Locatelli: “Accelerazione dei contagi, ma niente panico. Lavoriamo per evitare lockdown totale” Le Regioni: “No chiusura palestre e parrucchieri, smart working al 70% e ipotesi consumo al tavolo dopo le 18” Coronavirus, i contagi sono +915 in 24 ore. Palazzo Chigi: “False le anticipazioni sul Dpcm” Sui treni austriaci stop al distanziamento dopo il confine con l’Italia