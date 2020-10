Paola52702981 : «Al Canile gattile di Parma mancano i veterinari. Animali malati e box arrugginiti» - MonicaCavalli3 : «Al Canile gattile di Parma mancano i veterinari. Animali malati e box arrugginiti» - Gazzetta di Parma - Giulicat1512 : RT @CrisciGloria: «Al Canile gattile di Parma mancano i veterinari. Animali malati e box arrugginiti» - CrisciGloria : «Al Canile gattile di Parma mancano i veterinari. Animali malati e box arrugginiti» - ChristianBisti : @titofaraci Infatti chiedono quasi tutti un lungo periodo di 'volontariato' in un canile/gattile -

Ultime Notizie dalla rete : Canile gattile

la VOCE del TRENTINO

Un studio recente ha individuato la tecnica perfetta per costruire un legame duraturo con un gatto. Consiste nel sorridergli, strizzando leggermente gli occhi.Dieci minuti all’aperto possono sembrare pochi, ma certamente non lo sono per i cani ospiti del rifugio di San Venerio. Lo sa bene l’Impronta, l’associazione di indipendente che gestisce il canile com ...