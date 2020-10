Agenzia delle Entrate: nuovi servizi da casa, ecco quali sono (Di domenica 18 ottobre 2020) Sull’onda del telelavoro e della progressiva e sempre più estesa digitalizzazione dei servizi e delle attività lavorative, possibili anche da casa, ecco che l’Agenzia delle Entrate introduce nuovi servizi di cui l’utente può avvalersi comodamente, restando nel proprio ambiente domestico, ed evitando quindi le code allo sportello e il tipico stress prodotto da quella situazione. Facciamo allora chiarezza e vediamo cosa cambia, con queste novità che vanno nella direzione della semplificazione e velocizzazione del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Se ti interessa saperne di più sulle dimissioni telematiche, cosa sono e chi deve farle, clicca qui. ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 18 ottobre 2020) Sull’onda del telelavoro e della progressiva e sempre più estesa digitalizzazione deiattività lavorative, possibili anche dache l’introducedi cui l’utente può avvalersi comodamente, restando nel proprio ambiente domestico, ed evitando quindi le code allo sportello e il tipico stress prodotto da quella situazione. Facciamo allora chiarezza e vediamo cosa cambia, con queste novità che vanno nella direzione della semplificazione e velocizzazione del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Se ti interessa saperne di più sulle dimissioni telematiche, cosae chi deve farle, clicca qui. ...

Agenzia_Ansa : #Covid: a Napoli nuova protesta delle mamme: 'Ridateci la scuola'. Secondo giorno di manifestazione contro l'ordin… - Agenzia_Ansa : In sei a cena, si scatena l'#ironia dei #social. Da Biancaneve e i 7 nani, a 007, all'irruzione delle forze special… - matteosalvinimi : ?? SIT-IN DELLA LEGA: BLOCCATE LE CARTELLE! Stamane davanti all’Agenzia delle Entrate a Roma. Chiediamo che si fermi… - rpapaposts : RT @MaraGuarinoITP: Dalle elaborazioni effettuate su dati MEF e Agenzia delle Entrate emerge che, al netto del “bonus Renzi”, il 13,07% dei… - DataroomCorsera : Il Covid-19 deriva dagli animali. Era già successo con Sars e Mers. Per evitarlo, in Ue ci sono norme molto rigide… -