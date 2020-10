Afghanistan, almeno 12 morti e 100 feriti per autobomba nell’ovest del Paese (Di domenica 18 ottobre 2020) Afghanistan, 12 morti e 100 feriti per autobomba nell’ovest In Afghanistan è di almeno 12 morti e un centinaio di feriti il bilancio di un’autobomba esplosa davanti al quartier generale della polizia nella provincia di Ghor, nell’ovest del Paese. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno. L’attentato è avvenuto nel capoluogo Feroz Koh, in una regione che in passato è stata tra le meno colpite dalle violenze settarie che insanguinano l’Afghanistan. Tra le vittime ci sono molti uomini delle forze di sicurezza. La presidenza afghana ha accusato i talebani dell’attentato avvertendo che “la prosecuzione delle violenze pone una seria ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020), 12e 100pernell’ovest Inè di12e un centinaio diil bilancio di un’esplosa davanti al quartier generale della polizia nella provincia di Ghor, nell’ovest del. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno. L’attentato è avvenuto nel capoluogo Feroz Koh, in una regione che in passato è stata tra le meno colpite dalle violenze settarie che insanguinano l’. Tra le vittime ci sono molti uomini delle forze di sicurezza. La presidenza afghana ha accusato i talebani dell’attentato avvertendo che “la prosecuzione delle violenze pone una seria ...

Secondo il sito web dell'emittente Tolo news , primo canale di notizie dell'Afghanistan, l'esplosione ha avuto luogo a Firozkoh, capoluogo di Ghor, in particolare ad un checkpoint in un luogo chiamato ...

KABUL - Almeno dodici persone sono rimaste uccise e un centinaio ferite nell'esplosione di un'autobomba guidata da un attentatore suicida nella provincia occidentale di Ghor, in Afghanistan. Il bilanc ...

