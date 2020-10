Addio esame di stato per psicologi, farmacisti, veterinari e dentisti: la laurea sarà abilitante. Il disegno di legge Manfredi va in Parlamento (Di domenica 18 ottobre 2020) Niente più esame di stato per svolgere la professione di farmacista, veterinario, psicologo o dentista. Il disegno di legge presentato a Palazzo Chigi dal ministro dell’Università Gaetano Manfredi e bollinato dal governo prevede che d’ora in poi le rispettive lauree saranno abilitanti. Il provvedimento, che ora dovrà approdare in Parlamento per il via libera, prevede una semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni, così come auspicato da Manfredi sin dal suo insediamento. Se in passato era necessario un tirocinio pratico-valutativo successivo alla laurea per potersi abilitare, inoltre, adesso verrà svolto durante gli anni universitari, in modo tale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Niente piùdiper svolgere la professione di farmacista,o, psicologo o dentista. Ildipresentato a Palazzo Chigi dal ministro dell’Università Gaetanoe bollinato dal governo prevede che d’ora in poi le rispettive lauree saranno abilitanti. Il provvedimento, che ora dovrà approdare inper il via libera, prevede una semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni, così come auspicato dasin dal suo insediamento. Se in passato era necessario un tirocinio pratico-valutativo successivo allaper potersi abilitare, inoltre, adesso verrà svolto durante gli anni universitari, in modo tale ...

