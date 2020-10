Addio esame di Stato, basterà la laurea per lavorare: via libera anche per dentisti, farmacisti e psicologi (Di domenica 18 ottobre 2020) L’esame di Stato, per chi ormai l’ha sostenuto, è un ricordo pregno di tensione, ansia e, infine, profondo senso di liberazione. È l’ultimo degli ultimi esami che bisogna superare per arrivare a esercitare una professione. L’esame di Stato, per chi invece deve ancora finire il percorso di studi universitari, sarà un semplice racconto di qualche collega più anziano che si lamenta di come sia cambiata la preparazione delle nuove leve. Tirocinio durante gli anni universitari Il Consiglio dei ministri ha dato il suo parere positivo al ddl del ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, che apporta una semplificazione radicale nel sistema di accesso alle professione regolamentate. Per gli odontoiatri, i farmacisti, i ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) L’di, per chi ormai l’ha sostenuto, è un ricordo pregno di tensione, ansia e, infine, profondo senso dizione. È l’ultimo degli ultimi esami che bisogna superare per arrivare a esercitare una professione. L’di, per chi invece deve ancora finire il percorso di studi universitari, sarà un semplice racconto di qualche collega più anziano che si lamenta di come sia cambiata la preparazione delle nuove leve. Tirocinio durante gli anni universitari Il Consiglio dei ministri ha dato il suo parere positivo al ddl del ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, che apporta una semplificazione radicale nel sistema di accesso alle professione regolamentate. Per gli odontoiatri, i, i ...

