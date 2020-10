A dicembre sarà giustiziata nell’Indiana una donna per la prima volta da 67 anni (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli Stati Uniti dovrebbero giustiziare una detenuta federale per la prima volta in 67 anni. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia del presidente americano Donald Trump. Lisa Montgomery, che ha strangolato una donna del Missouri nel 2004, dovrebbe morire per iniezione letale nel penitenziario statunitense di Terre Haute, Indiana, l'8 dicembre. Montgomery, i cui avvocati hanno a lungo sostenuto che ha subito danni cerebrali da percosse ricevute da bambina e soffre di psicosi e altre condizioni mentali, diventerà la prima donna giustiziata dal governo degli Stati Uniti da Bonny Brown Heady nel dicembre 1953.Heady era stata condannata per il rapimento e l'omicidio dell'erede di sei anni di un ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 ottobre 2020) Gli Stati Uniti dovrebbero giustiziare una detenuta federale per lain 67. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia del presidente americano Donald Trump. Lisa Montgomery, che ha strangolato unadel Missouri nel 2004, dovrebbe morire per iniezione letale nel penitenziario statunitense di Terre Haute, Indiana, l'8. Montgomery, i cui avvocati hanno a lungo sostenuto che ha subito dcerebrali da percosse ricevute da bambina e soffre di psicosi e altre condizioni mentali, diventerà ladal governo degli Stati Uniti da Bonny Brown Heady nel1953.Heady era stata condannata per il rapimento e l'omicidio dell'erede di seidi un ...

