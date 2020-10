A 57 anni compra il pollo al supermercato, sente strana puzza: lo mangia il disgusto trova delle zampe… “ho vomitato per ore” (Di domenica 18 ottobre 2020) Questa storia arriva dal Regno unito ed è davvero inquietante. La protagonista è una donna di 57 anni che ha acquistato al supermercato un piatto pronto di pollo. Mentre stava mangiando ha sentito una strana puzza ha trovato una cosa disgustosa. Qualcosa che l’ha davvero segnata. Un piatto disgustoso La donna protagonista di questa vicenda ha raccontato ai media locali di essersi imbattuta in una delle cose più disgustose che le siano mai capitate durante il suo percorso di vita. Ha infatti acquistato un piatto pronto di pollo al supermercato. Cosa che capita a milioni di persone tutti i giorni. Una porzione di pollo al ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 ottobre 2020) Questa storia arriva dal Regno unito ed è davvero inquietante. La protagonista è una donna di 57che ha acquistato alun piatto pronto di. Mentre stavando ha sentito unahato una cosasa. Qualcosa che l’ha davvero segnata. Un piattoso La donna protagonista di questa vicenda ha raccontato ai media locali di essersi imbattuta in unacose piùse che le siano mai capitate durante il suo percorso di vita. Ha infatti acquistato un piatto pronto dial. Cosa che capita a milioni di persone tutti i giorni. Una porzione dial ...

Andrrr8 : @Musso___ soluzione semplicissima. la ecb si compra in blocco tutto lo stock di NPLs attuale e dei prossimi due an… - UNABUONANNATA : Un’italiano in Svizzera non può comprare armi,come in America!! Probabilmente era una pistola !! Rubata in Svizzera… - Gandalf1948 : Mi domando: ma un disperato che può pagere 3.500 sterline può essere chiamato 'profugo'? Se fosse a posto, perchè n… - Dionigi64 : RT @GenCar5: Per il @Corriere della sera 'marocchina' è una condizione esistenziale. Ma chi lo compra, non si vergogna ormai da farselo inc… - atlantidelibri : RT @GenCar5: Per il @Corriere della sera 'marocchina' è una condizione esistenziale. Ma chi lo compra, non si vergogna ormai da farselo inc… -