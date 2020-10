18 ottobre: in Fvg 155 nuovi casi (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi sono stati rilevati 155 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e sono stati registrati due decessi. Si tratta di un novantacinquenne di Dignano, che era ricoverato presso il Dipartimento di Malattie infettive di Udine e un novantunenne di Trieste, deceduto presso la Rsa San Giusto e già ospite di Hotel Fernetti.I nuovi positivi rilevati sono: 47 a Udine, 62 a Trieste, 42 a Pordenone, 2 a Gorizia, 2 persone da fuori Regione. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6415 di cui: 2141 a Trieste, 2207 a Udine, 1361 a Pordenone e 670 a Gorizia, alle quali si aggiungono 36 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 2112. Salgono a 14 i pazienti in cura ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 ottobre 2020) Oggi sono stati rilevati 155contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e sono stati registrati due decessi. Si tratta di un novantacinquenne di Dignano, che era ricoverato presso il Dipartimento di Malattie infettive di Udine e un novantunenne di Trieste, deceduto presso la Rsa San Giusto e già ospite di Hotel Fernetti.Ipositivi rilevati sono: 47 a Udine, 62 a Trieste, 42 a Pordenone, 2 a Gorizia, 2 persone da fuori Regione. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6415 di cui: 2141 a Trieste, 2207 a Udine, 1361 a Pordenone e 670 a Gorizia, alle quali si aggiungono 36 persone da fuori regione. Iattuali di infezione sono 2112. Salgono a 14 i pazienti in cura ...

