Ziliani: è confermato, il Napoli non ha voluto giocare contro la Juve perché è fuori forma (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli straripa al San Paolo battendo 4-1 l’Atalanta e conferma di essere in forma e vogliosa di giocare a calcio sul campo. Conferma, soprattutto, con i fatti, di non aver paura di confrontarsi con le big del campionato come l’Atalanta così come non aveva paura di farlo contro la Juventus di Pirlo. Del resto è stato lo stesso Gattuso ad ammettere di essere notevolmente “incazzato” perché al Napoli è stato impedito di andare a Torino a giocarsela. Anche Paolo Ziliani ironicamente si esprime sul punto. Il giornalista del Fatto Quotidiano scrive su Twitter che dalla prestazione contro la Dea di Gasperini effettivamente il Napoli appare poco in forma, forse per questo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilstraripa al San Paolo battendo 4-1 l’Atalanta e conferma di essere ine vogliosa dia calcio sul campo. Conferma, soprattutto, con i fatti, di non aver paura di confrontarsi con le big del campionato come l’Atalanta così come non aveva paura di farlolantus di Pirlo. Del resto è stato lo stesso Gattuso ad ammettere di essere notevolmente “incazzato” perché alè stato impedito di andare a Torino a giocarsela. Anche Paoloironicamente si esprime sul punto. Il giornalista del Fatto Quotidiano scrive su Twitter che dalla prestazionela Dea di Gasperini effettivamente ilappare poco in, forse per questo ...

tm_drew : RT @napolista: Ziliani: è confermato, il #Napoli non ha voluto giocare contro la #Juve perché è fuori forma Il giornalista del Fatto Quotid… - napolista : Ziliani: è confermato, il #Napoli non ha voluto giocare contro la #Juve perché è fuori forma Il giornalista del Fat… - RobertoZucchi11 : AGNELLI: OGNI TENTATIVO PER RIAVERE GLI SCUDETTI REVOCATI – ZILIANI TWEET – PARATICI CONFERMATO - _DAGOSPIA_ : AGNELLI: AGNELLI, OGNI TENTATIVO PER RIAVERE SCUDETTI REVOCATI – ZILIANI TWEET – PARATICI CONFERMATO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani confermato Ziliani: Allora alla Juve 0-3 a tavolino andrebbe dato sempre Virgilio Sport Ziliani: Allora alla Juve 0-3 a tavolino andrebbe dato sempre

Dopo aver provato con l’arma dell’ironia (“ Agnelli: Contento per i 3 punti ma adesso voglio indietro anche i due scudetti vinti con Maradona”) Ziliani affonda così: “Se al Napoli danno partita persa ...

Sentenza Juve-Napoli, Alvino e Ziliani si scagliano contro i bianconeri

E' arrivata la sentenza del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, per quanto riguarda la partita Juventus-Napoli che non si è disputata lo scorso 4 ottobre a Torino ...

Dopo aver provato con l’arma dell’ironia (“ Agnelli: Contento per i 3 punti ma adesso voglio indietro anche i due scudetti vinti con Maradona”) Ziliani affonda così: “Se al Napoli danno partita persa ...E' arrivata la sentenza del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, per quanto riguarda la partita Juventus-Napoli che non si è disputata lo scorso 4 ottobre a Torino ...