Yari Carrisi augura la morte a Barbara D'urso su Instagram: condannato (Di sabato 17 ottobre 2020) Il figlio di Al Bano e Romina Power è stato giudicato colpevole Aveva "leso la reputazione e l'onore" della conduttrice Barbara D'Urso augurandole la morte dal suo account Instagram il 21 aprile scorso. Adesso Yari Carrisi è stato condannato in tribunale. Lo riporta il portale Trendit.it che svela l'emissione, nella giornata di ieri, del " decreto penale di condanna che dichiara colpevole l'imputato Yari Carrisi, la cui responsabilità è stata accertata in sede penale, per aver leso la reputazione e l'onore di Barbara d'Urso mediante l'utilizzo dei social network".

