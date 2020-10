Xbox Series X e Xbox One | il cross-gen ora si valuterà caso per caso

Leggi su eurogamer

(Di sabato 17 ottobre 2020) Parecchio tempo fa, Microsoft fece una dichiarazione che non molti utenti apprezzarono: i titoli first-party next-gen disarebbero stati-gen per almeno due anni.La paura di molti giocatori era che i suddetti titoli non sarebbero mai stati "veramente" next-gen, in quanto avrebbero dovuto anche accomodare le esigenze delle console "inferiori". Il gameplay reveal di Halo Infinite, bocciato da molti utenti, non ha fatto altro che alimentare queste paure.Secondo quanto dichiarato da Phil Spencer in una recente intervista, pare che la mentalità di Microsoft sia leggermente cambiata: i titoli first-party diora non saranno più obbligatoriamente-gen, ma sarà una decisione che verrà presa "per ...