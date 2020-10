'Xbox Series S avrà caricamenti più veloci di Xbox Series X in diverse occasioni' (Di sabato 17 ottobre 2020) Xbox Series S avrà caricamenti più rapidi di Xbox Series X in diverse occasioni: a rivelarlo è stato il capo di Xbox, Phil Spencer, sottolineando in questo modo che una console più potente non avrà automaticamente le performance migliori.Durante una recente intervista con Kotaku, Phil Spencer ha dichiarato che la console "minore", Xbox Series S, potrà caricare alcuni giochi in maniera molto più rapida rispetto a Series X. Ma come è ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 ottobre 2020); rapidi diX in: a rivelarlo è stato il capo di, Phil Spencer, sottolineando in questo modo che una console; potente non; automaticamente le performance migliori.Durante una recente intervista con Kotaku, Phil Spencer ha dichiarato che la console "minore",S, potrà caricare alcuni giochi in maniera molto; rapida rispetto aX. Ma come è ...

