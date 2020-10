Watch Dogs Legion: confermata la possibilità del gioco offline (Di sabato 17 ottobre 2020) Watch Dogs Legion potrà essere interamente giocato offline, la campagna principale del nuovo titolo Ubisoft non necessiterà di una connessione. Inoltre è confermato il Cross play Ubisoft è pronta al lancio del nuovo titolo legato al franchise di Watch Dogs. É stato confermato che Watch Dogs Legion sarà giocabile offline. Il titolo ripete l’archetipo visto nei precedenti capitoli, esso vede il giocatore nuovamente nei panni del gruppo anarchico libertario DedSec contro lo stato autoritario che ha preso il controllo di Londra e del Regno Unito grazie ad un sistema orwelliano di controllo delle tecnologie chiamato ctOS. Watch Dogs ... Leggi su tuttotek (Di sabato 17 ottobre 2020)potrà essere interamente giocato, la campagna principale del nuovo titolo Ubisoft non necessiterà di una connessione. Inoltre è confermato il Cross play Ubisoft è pronta al lancio del nuovo titolo legato al franchise di. É stato confermato chesarà giocabile. Il titolo ripete l’archetipo visto nei precedenti capitoli, esso vede il giocatore nuovamente nei panni del gruppo anarchico libertario DedSec contro lo stato autoritario che ha preso il controllo di Londra e del Regno Unito grazie ad un sistema orwelliano di controllo delle tecnologie chiamato ctOS....

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs Watch Dogs Legion: il gioco sugli hacker è stato hackerato, richiesto un riscatto! Tom's Hardware Italia Watch Dogs Legion: confermata la possibilità del gioco offline

Watch Dogs Legion: conferme e novità per il futuro

