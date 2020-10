Wanda Nara punge l’Inter: “Congratulazioni ai miei amici del Milan” (FOTO) (Di sabato 17 ottobre 2020) “Senza amore non c’è derby. Congratulazioni ai miei amici del Milan”. Parola di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ex attaccante nerazzurro e ora in forza al Psg. Su instagram la procuratrice dell’argentino, la cui storia in nerazzurro è finita tra tensioni e litigi, ha commentato così il derby di campionato che ha sorriso al Milan capace di imporsi per 2-1 sull’Inter grazie ad una doppietta di Ibrahimovic. Una reazione che scalda ancora di più un post partita già bollente. FOTO Ah pic.twitter.com/cLlWrE7S79 — BimbaDiAnteRebić✨ (@MMicol ) October 17, 2020 Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) “Senza amore non c’è derby. Congratulazioni aidel Milan”. Parola di, moglie di Mauro Icardi, ex attaccante nerazzurro e ora in forza al Psg. Su instagram la procuratrice dell’argentino, la cui storia in nerazzurro è finita tra tensioni e litigi, ha commentato così il derby di campionato che ha sorriso al Milan capace di imporsi per 2-1 sull’Inter grazie ad una doppietta di Ibrahimovic. Una reazione che scalda ancora di più un post partita già bollente.Ah pic.twitter.com/cLlWrE7S79 — BimbaDiAnteRebić✨ (@MMicol ) October 17, 2020

