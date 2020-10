Vittoria 3-2 in casa del San Marino, ma quanta fatica per la Roma (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma – Sesta giornata di campionato e seconda trasferta consecutiva dopo quella di Milano per la Roma di Bavagnoli, che va a far visita al neo promosso San Marino in una partita dalle mille insidie. Assenti Greggi dopo l’operazione al crociato e Andressa vittima di una lesione muscolare. Lazaro porta avanti la Roma Al decimo minuto buona discesa sulla destra di capitan Bartoli, che arriva sul fondo e dopo un paio di finte mette al centro un pallone che Lazaro spinge in rete per il vantaggio Romanista. Vantaggio meritato per le capitoline. Rigore ingenuo e pareggio sammarinese Dopo aver rischiato di subire il raddoppio, a tre minuti dall’intervallo il San Marino trova un insperato calcio di rigore, guadagnato da Muya per un ingenuo fallo di Serturini. Sul dischetto si ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 ottobre 2020)– Sesta giornata di campionato e seconda trasferta consecutiva dopo quella di Milano per ladi Bavagnoli, che va a far visita al neo promosso Sanin una partita dalle mille insidie. Assenti Greggi dopo l’operazione al crociato e Andressa vittima di una lesione muscolare. Lazaro porta avanti laAl decimo minuto buona discesa sulla destra di capitan Bartoli, che arriva sul fondo e dopo un paio di finte mette al centro un pallone che Lazaro spinge in rete per il vantaggionista. Vantaggio meritato per le capitoline. Rigore ingenuo e pareggio sammarinese Dopo aver rischiato di subire il raddoppio, a tre minuti dall’intervallo il Santrova un insperato calcio di rigore, guadagnato da Muya per un ingenuo fallo di Serturini. Sul dischetto si ...

JuventusFCYouth : Terza giornata, terza vittoria per la nostra #Under19 Femminile ?? 0??-8?? in casa dell'Hellas Verona ?? Giordano… - sportli26181512 : Hertha-Stoccarda 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per lo Stoccarda. Nel match valido per la quarta g… - Anna_26_ : Dopo le polemiche il #SSCNapoli risponde sul campo portando a casa una grande vittoria. #napoliatalanta @russotony79 - BeppeViola_fc : Anche in Scozia, dopo 10 anni, sembra esserci battaglia per la vittoria del campionato. I Rangers vincono in casa C… - MaurizioBaldas8 : Michela Vittoria Brambilla dopo l'uccisione dei cinghiali: «Sono sdegnata» -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria casa Vittoria Casa (M5S): 'Chiusura scuole campane? Provvedimento senza alcun senso' Scuolainforma DIRETTA/ Sampdoria Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia!

Diretta Sampdoria Lazio streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 4^ giornata di Serie A.

Virtus Francavilla-Catania, i precedenti: una sola vittoria rossazzurra

Dei quattro precedenti in terra pugliese tra le due formazioni, solo in un’occasione il club rossazzurro è tornato a casa con i tre punti ... consolidare le certezze di un gruppo che sfiorò la ...

Diretta Sampdoria Lazio streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 4^ giornata di Serie A.Dei quattro precedenti in terra pugliese tra le due formazioni, solo in un’occasione il club rossazzurro è tornato a casa con i tre punti ... consolidare le certezze di un gruppo che sfiorò la ...