Vita in diretta, Tiziano Ferro “sono stato un alcolista” e Marco Baldini “Ecco perché ha scritto Rosso relativo”, Alberto Matano su tutte le furie (Di sabato 17 ottobre 2020) Tiziano Ferro ha fatto una rivelazione choc che i più non sapevano: è stato un alcolista e ha pensato anche al suicidio. Lui ha detto che in quegli anni, verso i trenta pensava di avere tutti i difetti e non si accettava e, secondo lui, gli altri non lo accettavano. Tiziani Ferro ha detto: «ALCOLISTA, BULIMICO, GAY, DEPRESSO, FAMOSO. PURE QUESTO, FAMOSO, MI SEMBRAVA UN DIFETTO, FORSE IL PEGGIORE». Il racconto straziante di Tiziano Ferro Tiziano Ferro, per la prima volta, ha aperto il suo cuore e ha voluto raccontare come ha vissuto quegli anni bui e ha detto: “Nessuno mi poteva sopportare quando bevevo. E chi ci riusciva o aveva pietà, o era come me. O più disperato di me. Oggi che non bevo da ... Leggi su baritalianews (Di sabato 17 ottobre 2020)ha fatto una rivelazione choc che i più non sapevano: èun alcolista e ha pensato anche al suicidio. Lui ha detto che in quegli anni, verso i trenta pensava di avere tutti i difetti e non si accettava e, secondo lui, gli altri non lo accettavano. Tizianiha detto: «ALCOLISTA, BULIMICO, GAY, DEPRESSO, FAMOSO. PURE QUESTO, FAMOSO, MI SEMBRAVA UN DIFETTO, FORSE IL PEGGIORE». Il racconto straziante di, per la prima volta, ha aperto il suo cuore e ha voluto raccontare come ha vissuto quegli anni bui e ha detto: “Nessuno mi poteva sopportare quando bevevo. E chi ci riusciva o aveva pietà, o era come me. O più disperato di me. Oggi che non bevo da ...

