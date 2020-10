Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 17 OTTOBREORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI CRITICA LA SITUAZIONE SULLA BRACCIANESE, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 6+700; AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA TRA OSTERIA NUOVA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELL’INCIDENTE. SI PROCEDE INCOLONNATI NEL TRATTO INTERESSATO. RESTIAMO IN ZONA SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE A CAUSA DI UNA FRANA VERIFICATA SI NEI GIORNI SCORSI RIMANE CHIUSA LA SR627 DELLA VANDRA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEL KM 30+000 SIAMO NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO. ATTIVE DEVIAZIONI SUL ...