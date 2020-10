Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 17 OTTOBREORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA REGIONALE, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI E’ IN VIAGGIO SULLA BRACCIANESE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA OSTERIA NUOVA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO SUL RACCORDO QUALCHE RALELNTAMENTO PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA.RICORDIAMO CHE A CAUSA DI FRANA RIMANE CHIUSA LA SR627 DELLA VANDRA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEL KM 30+000 SIAMO NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE ...