Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 17 OTTOBREORE 11:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON L’A24 TRATTO URBANO DOVE è STATO CHIUSO IL NODO TRA IL BIVIO A24 E LA TANGENZIALE ST IN DIREZIONECENTRO PER UN INCIDENTE IN GALLERIA NUOVA SEMPRE SULLA A24TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO IL TRAFFICO RIMANE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SI RALENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA ED IL GRA IN AMBO LE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL RACCORDO ANULARE IN AMBO I SENSI DI MARCIA RICORDIAMO ...