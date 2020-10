Vertice nella notte, nuovo decreto fra domani e lunedì Governo: contrasto al corona virus, no lockdown ma chiusure anticipate di bar e ristoranti (Di sabato 17 ottobre 2020) L'articolo Vertice nella notte, nuovo decreto fra domani e lunedì <small class="subtitle">Governo: contrasto al corona virus, no lockdown ma chiusure anticipate di bar e ristoranti</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 17 ottobre 2020) L'articolofrae lunedì al, nomadi bar e proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Vertice nella notte, nuovo decreto #dpcm fra domani e lunedì. Governo: contrasto al #coronavirus virus, no lockdow… - Deiana_Luca9 : RT @Musso___: 2?? <Mark Rutte ... ci risponde nella conferenza stampa al termine del summit europeo, “al vertice ho ricordato che a luglio… - Musso___ : 2?? <Mark Rutte ... ci risponde nella conferenza stampa al termine del summit europeo, “al vertice ho ricordato che… - ilnautilus : CAMBIO AL VERTICE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI Brindisi-Si è svolta questa mattina nella splendida e sug… - norupies : Perché gli stessi che chiudono le nostre attività non hanno dato per primi l'esempio annullando il loro 'vertice' n… -