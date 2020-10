Vertice Governo-Regioni, le anticipazioni di Speranza: «Lavoriamo su smart working e orari della movida» (Di sabato 17 ottobre 2020) È ancora in corso il Vertice Stato-Regioni volto a trovare un nuovo fronte comune sulle nuove misure anti-Covid. Dopo il boom di contagi registrati ieri, oltre quota 10mila, il Governo è pronto a firmare un nuovo Dpcm che provi a far virare l’incremento della curva epidemica. Anche in questo caso l’accordo con le Regioni si rivela fondamentale per la strategia comune di lotta al Coronavirus. Dalle prime indiscrezioni trasporti e didattica a distanza per le scuole superiori sono alcuni dei principali punti chiave su cui Governo e presidenti stanno continuando a discutere. «Tamponi, intensive e medici di base» Il ministro per le Autonomie Francesco Boccia starebbe poi esortando le singole amministrazioni ad una stretta collaborazione per ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) È ancora in corso ilStato-volto a trovare un nuovo fronte comune sulle nuove misure anti-Covid. Dopo il boom di contagi registrati ieri, oltre quota 10mila, ilè pronto a firmare un nuovo Dpcm che provi a far virare l’incrementocurva epidemica. Anche in questo caso l’accordo con lesi rivela fondamentale per la strategia comune di lotta al Coronavirus. Dalle prime indiscrezioni trasporti e didattica a distanza per le scuole superiori sono alcuni dei principali punti chiave su cuie presidenti stanno continuando a discutere. «Tamponi, intensive e medici di base» Il ministro per le Autonomie Francesco Boccia starebbe poi esortando le singole amministrazioni ad una stretta collaborazione per ...

petergomezblog : Coronavirus, il Cts preme: “Serve stretta già nel weekend”. Franceschini: “Vertice con Conte per decidere le nuove… - repubblica : Covid: al via il vertice fra governo, Regioni e Cts sulle nuove misure per frenare i contagi [aggiornamento delle 1… - Agenzia_Italia : Vertice nella notte sulla manovra - OresteM92 : RT @martinoloiacono: Il vertice tra Conte e i capi delegazione si è concluso alle 4,23. Il nuovo #Dpcm potrebbe essere varato tra domenica… - mariluchio : RT @tg2rai: #Covid19, dalla chiusura dei locali alle ore 22,00 a più #smartworking. Il governo studia altre restrizioni. Vertice con le reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Governo Manovra, nodo risorse tiene banco al vertice della maggioranza Adnkronos Cdm su manovra per ora confermato alle 21, valuterà su Dpcm

è necessario un nuovo vertice di governo per chiudere il Dpb. Tanto che alcune fonti dell'esecutivo non escludono un possibile slittamento del Cdm. Anche per quel che riguarda il Dpcm non è ...

Nuovo decreto anti-Covid in arrivo Tra le ipotesi anche il coprifuoco notturno

Il governo oggi è impegnato in alcuni passaggi decisivi ... nuove misure di contenimento non appare per nulla peregrina ed è emersa con forza durante il vertice di questa notte. L’Italia potrebbe ...

è necessario un nuovo vertice di governo per chiudere il Dpb. Tanto che alcune fonti dell'esecutivo non escludono un possibile slittamento del Cdm. Anche per quel che riguarda il Dpcm non è ...Il governo oggi è impegnato in alcuni passaggi decisivi ... nuove misure di contenimento non appare per nulla peregrina ed è emersa con forza durante il vertice di questa notte. L’Italia potrebbe ...