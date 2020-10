Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 17 ottobre: da Eva Grimaldi a Demet Özdemir (Di sabato 17 ottobre 2020) Una puntata di Verissimo davvero ricca quella di oggi, sabato 17 ottobre. Il pubblico freme dalla voglia di vedere l’attrice protagonista di Daydreamer, Demet Özdemir, ma non sarà l’unica ospite Si prospetta succosa la nuova puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Come sempre saranno numerosi gli ospiti presenti nel … L'articolo Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 17 ottobre: da Eva Grimaldi a Demet Özdemir proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020) Una puntata didavvero ricca quella di oggi,17. Il pubblico freme dalla voglia di vedere l’attrice protagonista di Daydreamer,Özdemir, ma non sarà l’unica ospite Si prospetta succosa la nuova puntata diche andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Come sempre saranno numerosi glipresenti nel … L'articologlidi17: da EvaÖzdemir proviene da YesLife.it.

MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - Dimanu22 : Sto vedendo tutti gli auguri a Sanem e tra l’altro sto pensando all’ intervista di Demet a Verissimo.. Mi viene da… - mari0565913422 : Verissimo aspettiamo tutti te eh #DemetAVerissimo - mvrivpiv : @AndreaIacometta vero verissimo però come fa a non piacerti dai scusami ma stai scherzando secondo me è uno dei più… - AnalynBrown : RT @dreamingxx_: BUONGIORNO A TUTTI OGGI È IL GIORNO. DEMET SARÀ A VERISSIMO AAAAA?????? #DemetOzdemir #Demetinitalia #demetaverissimo -