Verissimo, Manila Nazzaro parla dell'ex marito: "C'erano tante bugie" (Di sabato 17 ottobre 2020) Intervistata a Verissimo, Manila Nazzaro ha raccontato il tradimento di Francesco Cozza e l'attuale storia d'amore con Lorenzo Amoruso Oggi, sabato 17 ottobre, Manila Nazzaro è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare alcuni aneddoti sulla sua vita sentimentale. Dopo aver parlato della sua infanzia, si è focalizzata sul matrimonio con l'ex marito Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Una storia d'amore molto bella ma un po' sofferta, terminata con una separazione nel 2016. Perché è finita tra Manila Nazzaro e Francesco Cozza? "C'erano tante bugie tra noi" ha esordito così ...

