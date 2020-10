Veneto, Zaia nomina una donna vicepresidente della Regione: è l'avvocato Elisa De Berti (Di sabato 17 ottobre 2020) Cambio in . Una donna, avvocato, alla vicepresidenza della Regione. Il governatore della Regione ha infatti nominato , già membro della precedente giunta, nuovo vicepresidente della giunta. Zaia lo ha ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) Cambio in . Una, alla vicepresidenza. Il governatoreha infattito , già membroprecedente giunta, nuovogiunta.lo ha ...

