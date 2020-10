Vaticano: il virus avanza e arriva fino a Santa Marta, residenza di Bergoglio (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovo caso di Covid in Vaticano, questa volta a Santa Marta, la residenza del Papa. Il malato, al momento asintomatico, è in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, fanno sapere dal Vaticano Leggi su firenzepost (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovo caso di Covid in, questa volta a, ladel Papa. Il malato, al momento asintomatico, è in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, fanno sapere dal

FirenzePost : Vaticano: il virus avanza e arriva fino a Santa Marta, residenza di Bergoglio - DavideTedesco74 : Il caso Il virus in Vaticano, un caso a Santa Marta, residenza del Papa. Al momento il contagiato è asintomatico ed… - Giulia07738572 : Guerra per la Terra: l’Italia e i poteri oscuri dietro al virus - FatherBob : RT @joolsmagools: .@FatherBob .@InsdeVaticanPod .@gerryorome .@ColleenDulle .@Americaeditor Grazie Padre Bob! Inside the Vatican discut… - joolsmagools : .@FatherBob .@InsdeVaticanPod .@gerryorome .@ColleenDulle .@Americaeditor Grazie Padre Bob! Inside the Vatican… -