Valentino Rossi non perde il sorriso nonostante il coronavirus | il Dottore esilarante | “ho scritto alla Pellegrini che il virus ci vede bene”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 17 ottobre 2020) Pochi giorni fa la notizia che nessun appassionato di moto avrebbe voluto sentire:è risultato positivo al. Ilè costretto quindi a saltare il Gp di Aragon dopo una serie di gare deludenti a causa di alcune cadute. Il nove volte campione del mondo è stato ospite ieri di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, non nascondendo ancora un po’ di rabbia nervosismo. “Il nervoso non è ancora passato: sto guardando le prove, li vedo che girano. Ma le temperature sono basse, fa troppo freddo ed è pericoloso andare in moto. Ma spero che si abbassino ancora ride, ndr. La pista così ha poco grip e le gomme non si scaldano, devi andare piano per riuscire a portarle in temperatura giro dopo giro“, ha ...