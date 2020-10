Valentino Rossi e il Coronavirus: spuntano i retroscena (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel frattempo è stato Alberto Tebaldi, amministratore delegato della VR46, a rivelare alla 'Gazzetta dello Sport' qualche retroscena sul contagio del 'Dottore'. 'Il tutto è iniziato venerdì, durante ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel frattempo è stato Alberto Tebaldi, amministratore delegato della VR46, a rivelare alla 'Gazzetta dello Sport' qualchesul contagio del 'Dottore'. 'Il tutto è iniziato venerdì, durante ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - CNNIndonesia : Kronologi Valentino Rossi Positif Corona - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - bwin1966 : RT @Vince7914: Cmq, io un virus così rassistah, e fassistah, non l'ho mai visto, i ricchi, Berlusconi, trump, Briatore la Pelligrini, Valen… - mcocucci : Federica Pellegrini piange perché non può partecipare alle prossime gare, Valentino Rossi pure, stillicidio di calc… -