Vaccino Covid Pfizer, Burioni: 'Entro novembre, abbiamo una data' (Di sabato 17 ottobre 2020) 'abbiamo una data. Albert Bourla , amministratore delegato di Pfizer , scrive che se tutto andrà bene presenterà una richiesta per una autorizzazione di emergenza del Vaccino contro nella terza ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) 'una. Albert Bourla , amministratore delegato di, scrive che se tutto andrà bene presenterà una richiesta per una autorizzazione di emergenza delcontro nella terza ...

RobertoBurioni : Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una ri… - Corriere : Vaccino Covid, Pfizer: «Pronti a chiedere il via libera entro novembre» - Corriere : Vaccino Covid, Pfizer: «Pronti a chiedere il via libera entro novembre» - silviamatt64 : RT @M49liberorso: Il carpentiere Cosimo mi ha detto che facendo il tampone ci prelevano del DNA che serve per rubarci l’identità, con il va… - micSmum : RT @BiondoNik: Potrebbe arrivare il vaccino domani e salvare milioni di vite. Ma rimarrebbe indelebile una certezza: sono un branco di inca… -