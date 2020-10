Vaccino anti-covid, Pfizer annuncia: “Siamo pronti entro novembre” E Burioni esulta: c’è una data (Di sabato 17 ottobre 2020) Buone notizie sul fronte Vaccino. A far ben sperare l’annuncio della casa farmaceutica Pfizer. Che prevede di chiedere l’autorizzazione per il suo Vaccino anti-covid all’agenzia americana Fda nella terza settimana di novembre. Lo rende noto l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, in una lettera pubblicata sul sito internet della società. Subito rilanciata con esultanza da Roberto Burioni. Vaccino, Pfizer annuncia: pronti entro novembre “Abbiamo una data”, scrive su Twitter il virologo. “Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Buone notizie sul fronte. A far ben sperare l’annuncio della casa farmaceutica. Che prevede di chiedere l’autorizzazione per il suoall’agenzia americana Fda nella terza settimana di novembre. Lo rende noto l’amministratore delegato di, Albert Bourla, in una lettera pubblicata sul sito internet della società. Subito rilanciata connza da Robertonovembre “Abbiamo una”, scrive su Twitter il virologo. “Albert Bourla, amministratore delegato discrive che se tutto andrà ...

