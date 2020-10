Usa, Trump accusa famiglia Biden: “Sono dei criminali, vanno arrestati” (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel corso di un comizio in Georgia, Trump ha accusato la famiglia Biden di essere dei criminale che andrebbero arrestati. Il confronto a distanza tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il candidato dem Joe Biden in vista delle presidenziali inizia ad assumere toni sempre più forti. E adesso arriva da parte del … L'articolo Usa, Trump accusa famiglia Biden: “Sono dei criminali, vanno arrestati” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel corso di un comizio in Georgia,hato ladi essere dei criminale che andrebbero arrestati. Il confronto a distanza tra il Presidente degli Stati Uniti Donalde il candidato dem Joein vista delle presidenziali inizia ad assumere toni sempre più forti. E adesso arriva da parte del … L'articolo Usa,: “Sono deiarrestati” proviene da Inews.it.

