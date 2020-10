Usa 2020, Trump attacca: “I Biden sono dei criminali! Porteranno il marxismo negli Stati Uniti…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Dalla Georgia Donald Trump infiamma i suoi sostenitori attaccando durante Biden: “sono una impresa criminale, vanno arreStati!”. Stati UNITI – Donald Trump arringa la folla e attacca duramente la famiglia Biden a pochi giorni dal voto del 3 novembre. Trump: “I Biden sono dei criminali!” Dalla Georgia, per l’ultimo comizio di una lunga giornata elettorale, l’attuale inquilino della Casa Bianca ha arringato i suoi sostenitori lanciando dure bordate contro il suo sfidante: “La famiglia Biden è un’impresa criminale, una delle più corrotte della storia americana“. Donald ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020) Dalla Georgia Donaldinfiamma i suoi sostenitorindo durante: “una impresa criminale, vanno arre!”.UNITI – Donaldarringa la folla eduramente la famigliaa pochi giorni dal voto del 3 novembre.: “Idei” Dalla Georgia, per l’ultimo comizio di una lunga giornata elettorale, l’attuale inquilino della Casa Bianca ha arringato i suoi sostenitori lanciando dure bordate contro il suo sfidante: “La famigliaè un’impresa criminale, una delle più corrotte della storia americana“. Donald ...

