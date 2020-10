Uomini e Donne clamoroso addio, incastrata da alcune fotografie (Di sabato 17 ottobre 2020) I fan di Uomini e Donne tremano, una delle dame più amate dello show potrebbe dire addio al programma. Fonte foto: FacebookUna vera bomba è piovuta su Uomini e Donne, le ultime anticipazioni parlano di un foto compromettenti che incastrerebbero una delle dame più amate e discusse allo stesso tempo. Si tratta di Roberta, beccata in atteggiamenti intimi con una persona che ha lasciato tutti senza fiato. Proprio per questo motivo la donna potrebbe lasciare il cavaliere conosciuto programma di Maria De Filippi. La prima a dare l’annuncio è come sempre Deianira Marzano, sempre vigile quando si tratta del mondo del gossip. Ecco quindi cosa è successo. LEGGI ANCHE>>>Lutto a Uomini e ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) I fan ditremano, una delle dame più amate dello show potrebbe direal programma. Fonte foto: FacebookUna vera bomba è piovuta su, le ultime anticipazioni parlano di un foto compromettenti che incastrerebbero una delle dame più amate e discusse allo stesso tempo. Si tratta di Roberta, beccata in atteggiamenti intimi con una persona che ha lasciato tutti senza fiato. Proprio per questo motivo la donna potrebbe lasciare il cavaliere conosciuto programma di Maria De Filippi. La prima a dare l’annuncio è come sempre Deianira Marzano, sempre vigile quando si tratta del mondo del gossip. Ecco quindi cosa è successo. LEGGI ANCHE>>>Lutto ae ...

